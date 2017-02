La rumeur du jour : Neymar à Manchester United pour 200M€ ?

C'est la rumeur du jour en Espagne, le quotidien Sport révèle que José Mourinho serait fou de Neymar. Il serait, d'après le journal, la priorité du club devant Antoine Griezmann pour l'été prochain.

Neymar, le transfert le plus chère de l'histoire du football cet été ? 200M€, c'est ce qu'affirme dans son édition du jour, le quotidien très sérieux Sport. Le Special One serait fou du jeune attaquant du FC Barcelone et souhaiterait l'attirer au prochain mercato. Il serait même devenu la priorité du club devant l'attaquant français, Antoine Griezmann. Le journal espagnol assure que le manager de Manchester United, José Mourinho, serait disposé à payer la clause libératoire de Neymar au FC Barcelone.



