La prolongation de Messi dangereuse pour les comptes du Barça !

Oscar Grau, le directeur général du FC Barcelone, a révélé dans les colonnes du Mundo Deportivo que la signature du nouveau contrat de Lionel Messi pourrait mettre en péril les finances du club barcelonais. Effectivement, juxtaposé aux nouveaux contrats de Neymar et Luís Suárez (25 millions d'euros de rémunération nette par an à eux deux, Ndlr), le nouveau salaire de l'Argenin pourrait faire exploser la masse salariale du club catalan. "Nous devons analyser cela, nous sommes en train de travailler avec bon sens et discrétion. Nous voulons que Messi reste et nous trouverons le moyen d'y parvenir, c'est certain. Je voudrais tranquilliser les socios", a-t-il expliqué lors d'un colloque organisé dans la ville barcelonaise. Selon lui, l'ensemble des rémunérations du club "ne peut pas excéder 70 % du budget". Il s'agit donc "d'être très stricts au niveau des chiffres", a-t-il ajouté.



Pour rappel, le quintuple Ballon d'Or pourrait bientôt percevoir un salaire de 22 millions d'euros par an, après impôts. On peut se demander si les Blaugranas ne s'apprêtent pas à se séparer de l'une de leurs stars...