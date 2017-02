La dernière saison de Benzema au Real ?

Si l'on en croit les informations du quotidien As, Karim Benzema envisage de quitter le Real Madrid, l'été prochain. D'après le quotidien, l'attaquant a le sentiment d'être en fin de cycle et il pourrait désormais répondre favorablement aux sollicitations. Âgé de vingt-neuf ans, le Lyonnais avait été recruté en échange de 35 millions d'euros, lors de l'été 2009. il a depuis inscrit 173 buts et délivré 85 passes décisives en 344 rencontres, toutes compétitions confondues.