L'info mercato du jour : Griezmann reste à l'Atlético, cette fois c'est sûr

Auteur de déclarations contradictoires, ces dernières semaines, Antoine Griezmann paraît avoir pris sa décision, en ce qui concerne son avenir. Lors de l'émission Téléfoot, l'attaquant a indiqué qu'il resterait à l'Atletico Madrid. "La sanction du TAS est tombée. L'Atletico ne peut pas recruter. Avec mon conseiller sportif, Éric Olhats, on a décidé de rester. Il y a encore une belle saison à faire et on espère de belles recrues en janvier. C'est un moment dur pour le club, pour les coéquipiers, et ce serait un sale coup de partir maintenant", a-t-il déclaré au micro de TF1.