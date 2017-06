L'Atlético veut s'offrir Zlatan Ibrahimovic

C'est la bombe mercato du jour ! L'Atletico serait prêt à une folie pour attirer Zalatan Ibrahimovic la saison prochaine. Rumeur ou vraie piste ? La presse espagnole affirme que les dirigeants veulent l'attaquant.

Alors qu'il est actuellement sans club depuis son départ de Manchester United, Zlatan pourrait rebondir dans un championnat qu'il connaît parfaitement pour y avoir évolué avec le FC Barcelone, la Liga. D'après les informations des médias en Espagne, le club de l'Atlético Madrid est très actif sur le dossier et le club est prêt à proposer un contrat à l'ancien buteur de Paris. Le club ne s'inquiète pas de la condition physique du joueur et souhaite prendre son temps. Dans tous les cas, l'Atlético est interdit de recrutement jusqu'en janvier 2018, le joueur pourra donc jouer mais que dans 6 mois.



L'ancien joueur du PSG et de Manchester dispose aussi de plusieurs offres aux USA pour terminer sa carrière mais le joueur veut encore un nouveau défi et jouer pendant plusieurs années en Europe. L'Atlético serait parfait pour lui !



