L'Atlético veut devenir le roi de Madrid

C'est le choc de cette 31e journée de Liga, le Real Madrid reçoit l'Atlético Madrid pour un match très important dans la course au titre. Le Real n'a pas le droit à l'erreur face au voisin qui essayera de réaliser le coup parfait pour détrôner les hommes de Zinedine Zidane de la tête du championnat et surtout prendre de l'avance sur Séville dans la course à la qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

Un sprint final intense en Liga avec un derby de Madrid pour ouvrir la course au titre. Pour devenir le prochain champion d'Espagne, le Real doit absolument s'imposer face à l'Atletico dans un match qui devient presque la demi-finale du championnat avant le classico face à Barcelone, le 23 avril prochain. Après la difficile victoire face à Leganés ce mercredi, les hommes de Zinedine Zidane sont entrés dans une concentration extrême pour une semaine fatale entre le derby et le déplacement à Munich en quart de finale aller de la C1, le calendrier du Real est impressionnant mais le défi à relever pour réaliser le doublé vaut la peine de jouer les matchs à fond.



Une défaite au Bernabeu n'est pas envisageable, après un début de saison parfait, les Blancs sont moins performants depuis début janvier même s'ils ne lâchent pas la tête de la Liga pour le moment, des doutes arrivent, vont-ils tenir jusqu'à la fin ? Pour éviter la défaite, "ZZ" a fait des choix face à Leganés, dans l'optique de la rencontre face aux Colchoneros et a donc mis au repos ses stars Ronaldo et Bale. Sur la pelouse de Leganés, la défense du Real était à l'Ouest, peut-être que l'enchaînement des rencontres commence à produire des effets sur l'état du groupe conjugué à l'absence de Raphaël Varane, Ramos et ses coéquipiers devront donc se méfier d'Antoine Griezmann. L'Atlético, victorieux 1-0 face à la Real Sociedad cette semaine, a donc un bon coup à jouer samedi après-midi face au voisin ennemi.



Gameiro absent ?

C'est peut-être la mauvaise nouvelle pour Kevin Gameiro et l'Atletico Madrid. L'attaquant français souffre d'une tendinite aux ischio-jambiers de la cuisse gauche depuis le match de la France face à l'Espagne du 28 mars dernier et n'était toujours pas présent à l'entraînement avec le groupe jeudi. Le Français est donc très incertain pour le derby face au Real. Une absence, si elle se confirme, très importante pour les Colchoneros qui pourront néanmoins compter sur Antoine Griezmann actuellement en pleine forme.



Oublier le match aller et la victoire du Real 3-0, le seul objectif sera une victoire avec la manière pour confirmer la bonne forme en Liga mais aussi prendre de l'avance sur Séville, dans l'optique de la qualification direct pour la prochaine Ligue des Champions, battu à Barcelone mercredi soir. Un derby qui vaudra bien plus que trois points, une suprématie de la ville. Une victoire face au Real, serait presque la rampe de lancement parfaite pour la fin de saison de l'Atletico qui a toujours comme ligne de mire, une victoire en Ligue des Champions.



NICOLAS PELLETIER