L'Atlético retrouve la troisième place

L'Atletico Madrid l'a emporté sur le terrain de Malaga (2-0), samedi pour le compte de la 29e journée de Liga. Les Colchoneros de Diego Simeone ont fait la différence grâce à Koke (26e) et Filipe Luis (74e). Au classement, les partenaires d'Antoine Griezmann s'emparent provisoirement de la troisième place, avec deux points d'avance sur le FC Séville.





Actuellement 4ème de la Liga, les hommes de Diego Simeone ne doivent pas tomber dans le piège andalous ce week-end. Une victoire et l'Atlético passerait provisoirement 3ème avec 58 points, devant le FC Séville. Les coéquipiers de Samir Nasri jouent leur match dimanche à domicile contre le Sporting Gijon. Un succès Madrilène mettrait donc la pression sur une équipe du FC Séville qui manque d'expérience à ce niveau là de la saison.



Côté dynamique, les coéquipiers d'Antoine Griezmann ou encore Gameiro sont en forme. Ils restent sur 3 succès consécutifs en championnat et la dernière victoire obtenue face aux Sévillans a donner un gros coup de boost aux Colchonéros. Samedi ils devront faire sans Carrasco et leur défenseur droit Vrsalijko blessé. Pour Malaga le but sera de faire un grand Pas vers le maintien, les joueurs de Michel possèdent 6 longueurs d'avance sur le premier relégable. Le Brésilien Charles et le Serbe Kuzmanovic ne participeront pas à la rencontre. Malaga n'a plus gagné en championnat depuis 5 matchs.





Greg Zerbone