L'Atlético n'a pas apprécié les déclarations de Griezmann

Lundi, Antoine Griezmann a lancé un pavé dans la mare, au micro de TMC, en déclarant qu'il avait "six chances sur dix" de quitter l'Atletico Madrid pour Manchester United, dans les jours qui viennent. Outre aux supporters Colchoneros, cela ne plaît pas à son président, Enrique Cerezo.



Invité de Team Duga, le patron de l'Atletico Madrid a fait part de son mécontentement : "Je ne sais pas de quoi vous me parlez, je n'ai pas vu ni entendu les déclarations. Griezmann est un joueur de l'Atletico, il a un contrat, c'est la seule chose que je peux vous dire. Manchester United n'a pas fait d'approche. Mais ça ne m'étonne pas qu'Antoine fasse ces déclarations que vous me rapportez, tous les jours vous lui posez la même question depuis des mois. Je pense qu'il est un peu énervé de répondre tout le temps à la même question. La situation est qu'il est un joueur de l'Atletico avec un contrat d'encore trois ou quatre ans. Pour l'instant, personne n'est venu proposer sa clause et je ne crois pas que des clubs le fassent", a-t-il déclaré.



Et d'ajouter : "C'est un joueur de l'Atletico et il n'y a pour l'instant aucun élément pour que la situation change. Il ne m'a jamais dit vouloir partir. Les titres, il n'y a qu'une équipe qui les gagne dans une saison. Je crois que ce que la presse doit faire, c'est de le laisser tranquille, il est en vacances. Il a eu une année remplie. (...) Il est parti en vacances, je lui souhaite de bonnes vacances."