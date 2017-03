L'Atlético Madrid mate le FC Séville

La 28e journée de Liga nous offrait ce dimanche un duel d'outsiders entre l'Atlético Madrid et le FC Séville, remportée par les protégés de Diego Simeone (3-1). Après une première période clairement dominée et récompensée par l'ouverture du score de Godin (37e), Antoine Griemann a inscrit un magnifique coup franc sous la barre à l'heure de jeu (61e). L'Espagnol Koke a corsé l'addition (77e) avant la réduction du score signée Correa (85e). Cette victoire permet aux Colchoneros de se rapprocher du podium en revenant à deux longueurs des Sévillans. Le titre semble désormais inaccessible pour le club andalou qui réalise néanmoins une très belle saison en Liga.







C'est un match pour la troisième place qui se jouera dans la capitale espagnole ce dimanche après-midi. Après la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions, cette semaine face à Leverkusen, les hommes de Diego Simeone veulent marquer les esprits en s'imposant face à Séville, principal concurrent pour la troisième place. Une opération qui serait presque parfaite car Madrid reviendrait à 2 points de son adversaire du jour dans un championnat très serré. Pour ce match le technicien de l'Atletico pourra compter sur le retour de Gameiro. L'attaquant français a retrouvé le chemin de l'entraînement après avoir raté le match face à Grenade et celui face à Leverkusen. Un retour très important, face à Grenade il a fallu attendre les dernières minutes pour voir Antoine Griezmann marquer et rapporter les 3 points précieux. Face à Leverkusen, les Colchoneros n'ont même pas marqué. Pour le match de Séville ce week-end, il faudra impérativement marquer et gagner pour pouvoir affirmer ses ambitions sur la fin de saison.



NP