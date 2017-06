L'Atletico compte faire un mercato en sous-marin

A quelques jours de l'ouverture du mercato, l'Atletico Madrid est dans une impasse pour son recrutement estival. Le TAS a confirmé l'interdiction de recrutement pour les Colchonéros jusqu'au 1er janvier 2018.

Que peut-on attendre du mercato de l'Atletico ? c'est toute la question. Le club est interdit de recrutement jusqu'au 1er janvier 2018. Au vu de cette décision, Antoine Griezmann devrait donc rester sous les couleurs rouges et blanches.



On voit mal les Colchonéros se séparer de leur joyau au cours de l'été. Le joueur qui en revanche devrait partir se nomme Fernando Torres. Le joueur de 33 ans pourrait rejoindre le championnat mexicain et l'équipe de Querétaro très prochainement. L'équipe du championnat du Mexique est en discussion avancée pour faire venir l'ancien Blues de Chelsea. L'Atletico devrait donc garder Kevin Gameiro et Antoine Griezmann pour la saison à venir.



Pour le cas Lacazette qui devait rejoindre les Madrilènes, il pourrait venir au club dès le mois de janvier s'il ne trouve pas une nouvelle équipe avant cette période. Rappelons que l'Atletico n'a également pas le droit de prêter tout joueur qui serait recruté cet été et le club espagnol peut engager des joueurs, mais ils seraient condamnés à rester sans jouer jusqu'à la fin de la sanction. Tout cela ne s'avère pas non plus un très bon choix pour ces recrues à un an de la Coupe du monde en Russie.



Jan Oblak, le gardien international de la Slovénie pourrait lui aussi garder sa place dans les cages. Rappelons que le PSG a coché son nom dans sa short list pour remplacer Kevin Trapp. Le club d'Unai Emery va donc devoir se tourner vers un autre profil pour le poste de gardien de but.



L'Atletico va donc se concentrer sur les prolongations de contrat pour ce mercato. L'objectif sera donc de conserver le maximum de joueurs jusqu'au mois de janvier 2018. Et le nouveau stade pourrait donner un petit coup de pouce au club. L'Atletico va jouer la saison prochaine dans un tout nouveau stade le Wanda Metropolitano. Capable d'accueillir plus de 65 000 personnes, il sera une pièce maitresse dans le projet très ambitieux de l'Atletico Madrid.







Opération commando pour Vitolo



Mais les dirigeants de Madrid ont plus d'un tour dans leur sac et ont mis au point une stratégie particulière pour faire venir un joueur espéré par Simeone. En effet, le Sevillan Vitolo intéresse le PSG et le FC Barcelone mais également l'Atletico. Ce dernier serait prêt à mettre les 40 millions d'euros nécessaires, montant de sa clause pour le faire venir. Une opération qui s'annonce impossible avec la décision du TAS. Mais les Colchoneros n'ont pas dit leur dernier mot et ont réfléchi à une stratégie particulière. Selon la Cadena Ser Vitolo pourrait donc être au cœur d'une très surprenante opération. Le média révèle que le Sévillan quittera bien son équipe cet été... mais pour filer à Las Palmas jusqu'en janvier et rejoindre après l'Atlético !



Une opération qui interpelle les journalistes en Espagne. Sur le plan sportif, l'attaquant du FC Séville prendrait le risque, à quelques mois du Mondial pour rejoindre pendant six mois une formation peu médiatique. Pour les modalités financières, quel intérêt aurait Séville à prêter un joueur et attendre six mois avant de recevoir un chèque utile pour ce mercato. Une solution est envisagée, l'Atlético réalise une avance de 40 M€ au joueur qui dans un deuxième temps pourrait payer sa clause auprès de la Ligue en Espagne.



Il serait alors libre de tout contrat. Mais attention, car le média Sportyou affirme que la FIFA est au courant de l'affaire et va surveiller de près le dossier.



Greg Zerbone