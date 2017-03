L’Atlético commence son sprint final

C’est le choc du week-end en Liga (16h15 - dimanche), l’Atletico Madrid reçoit le FC Séville pour un match très important dans la course à l’Europe. Les coéquipiers d’Antoine Griezmann veulent réaliser une très bonne fin de saison pour encore entendre la musique de la Ligue des Champions la saison prochaine.



C'est un match pour la troisième place qui se jouera dans la capitale espagnole ce dimanche après-midi. Après la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions, cette semaine face à Leverkusen, les hommes de Diego Simeone veulent marquer les esprits en s'imposant face à Séville, principal concurrent pour la troisième place. Une opération qui serait presque parfaite car Madrid reviendrait à 2 points de son adversaire du jour dans un championnat très serré. Pour ce match le technicien de l'Atletico pourra compter sur le retour de Gameiro. L'attaquant français a retrouvé le chemin de l'entraînement après avoir raté le match face à Grenade et celui face à Leverkusen. Un retour très important, face à Grenade il a fallu attendre les dernières minutes pour voir Antoine Griezmann marquer et rapporter les 3 points précieux. Face à Leverkusen, les Colchoneros n'ont même pas marqué. Pour le match de Séville ce week-end, il faudra impérativement marquer et gagner pour pouvoir affirmer ses ambitions sur la fin de saison.



NP