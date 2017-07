L'agent de Griezmann claque la porte

Ces derniers mois, certaines déclarations d'Antoine Griezmann ont déplu aux fans des Colchoneros, lesquels n'ont pas manqué de le lui reprocher. Visiblement, certains de ses choix ont également agacé son conseiller historique, Eric Olhats

Dans les colonnes de L'Équipe, l'agent, qui s'occupait du Français depuis douze ans, a indiqué qu'il mettait un terme à sa mission : "Les orientations récentes concernant la gestion de l'image et le futur d'Antoine n'étant plus en adéquation avec ma vision d'ensemble, je vais désormais me consacrer pleinement à ma fonction de scout au sein de la Real Sociedad", a-t-il expliqué. Et d'ajouter : "Je remercie Antoine pour la confiance qu'il m'a accordée pendant de nombreuses années et je lui souhaite évidemment le meilleur pour la suite de sa carrière." Une défection qui sonne comme une mise en garde ?