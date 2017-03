L'aéroport de Madère rebaptisé Cristiano Ronaldo

L'aéroport de Madère, île natale de Cristiano Ronaldo, a été rebaptisé mercredi en l'honneur du quadruple Ballon d'or et capitaine de l'équipe du Portugal sacrée championne d'Europe l'été dernier. Une promesse du président du gouvernement régional de l'archipel de Madère, Miguel Albuquerque, après la victoire de la Selecçao à l'Euro 2016. "Voir cet aéroport porter mon nom est une chose très spéciale. Tout le monde sait que je suis fier de mes racines", a déclaré le joueur de 32 ans, lors d'une cérémonie en présence du président de la République Marcelo Rebelo de Sousa et du Premier ministre Antonio Costa. "Je n'ai pas demandé ça, mais je ne suis pas hypocrite et je reconnais que ça m'honore et me rend heureux", a ajouté l'attaquant vedette du Real Madrid.



Dans sa ville natale de Funchal, le joueur dispose déjà d'un musée à son honneur et d'une statue en bronze à son effigie.





