José Mourinho soupçonné de fraude fiscale

José Mourinho est soupçonné de fraude fiscale. Le technicien portugais doit plus de 3 million d'euros au fisc espagnol.

Décidément un Portugais peut en cacher un autre. Après Cristiano Ronaldo, c'est maintenant au tour de José Mourinho d'avoir quelques soucis avec la justice espagnole. The Special One n'a pas payer la somme exacte de 3 304 670 millions d'euros entre 2011 et 2012 lorsque il était entraîneur du Real Madrid. Une plainte a donc été posée à l'encontre de l'actuel entraîneur de Manchester United.



"La section des délits économiques du parquet provincial de Madrid a présenté une plainte devant un juge d'instruction contre l'ancien entraîneur de football du Real Madrid José Mario Mourinho dos Santos pour deux délits contre le Trésor public", a indiqué la justice espagnole dans un communiqué.