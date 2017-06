Isco proche d'une prolongation avec le Real Madrid

Alors que les médias l'annoncent sur le départ du Real Madrid, Isco a confié à AS, qu'il était très proche d'une prolongation avec le club de la capitale.

"Je suis très heureux à Madrid J'espère être ici pendant de nombreuses années. En ce moment il me reste un an de contrat, mais nous sommes près d'une prolongation...", a indiqué Isco dans les colonnes de AS.