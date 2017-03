Isco demande 10 millions pour rester au Real

Il est sous contrat jusqu’en 2018 avec le Real Madrid et annoncé dans le viseur du FC Barcelone pour le prochain mercato. Il réclame un salaire de 10 millions d'euros pour prolonger au Real.

D'après les informations de La Vanguardia, le Real Madrid est prêt à tripler le salaire de l'international espagnol qui dispose d'un des plus petits salaires de l'effectif du Real avec un salaire de 2 millions d'euros par an.



Avec l'interêt du FC Barcelone, le joueur est gourmand et n'accepte pas le salaire de 6 millions d'euros proposé par le Real Madrid, il demande 10 millions. Le club de la capitale est presque obligé de s'aligner sur ce prix, car le Barça aimerait le recruter gratuitement en fin de saison prochaine avec une grosse prime à la signature.