Iniesta ne se voit pas partir

Andres Iniesta devrait rester et même finir sa carrière en Catalogne. Comme il l'a expliqué, le milieu de terrain espagnol se sent bien et serait prêt à continuer l'aventure avec le maillot Blaugrana.



Barça - Iniesta : ''Prendre ma retraite avec le... by Omnisport-fr