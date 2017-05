Iniesta encense Messi

Interrogé en conférence sur le niveau de Lionel Messi, Andres Iniesta a expliqué que pour lui Messi était le meilleur joueur du monde.

"Ce que je l'ai vu faire, je n'ai vu personne d'autre le faire et je ne crois pas que je le verrai un jour", Il est et restera le numéro un, parce qu'il fait également preuve d'une grande régularité. Cette conversation, nous aurions pu l'avoir il y a cinq ou six ans et nous aurions dit la même chose", a confié le milieu de terrain lors du salon automobile de la cité catalane.