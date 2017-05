Hernandez n'est pas à vendre selon son président

Défait hier soir 3-0 sur la pelouse du Real Madrid, l'Atletico s'est tiré une balle dans le pied avant le match retour. Après la rencontre le président des Colchoneros a tenu a clarifier les choses concernant le jeune Théo Hernandez.

"Theo est un joueur de l'Atlético et, jusqu'à présent à ce que je sache, personne ne nous a contacté. Nous ne pouvons pas parler de choses hypothétiques. Il y a une procédure à suivre, comme avec tous les clubs. Quand on veut un joueur, on parle d'abord avec son club, puis avec lui. Theo est un joueur de l'Atletico Madrid. Si demain il ne l'est plus, nous étudierons les raisons. Laissez-le tranquille lui, et le Real Madrid ( ) Nous n'avons aucune intention de vendre quelque joueur que ce soit, mais si des offres intéressantes pour un joueur arrivent, il peut discuter avec nous. Nous avons beaucoup de joueurs. Tant qu'ils sont sous contrat, ils appartiennent à l'Atletico. Nous modifions les clauses libératoires quand nous pensons que c'est nécessaire". Enrique Cerezo a tenu ses propos aux micros de la Cadena Ser.