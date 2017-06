Guardiola prévient Zidane pour le futur : le Barça sera toujours là

La deuxième Ligue des Champions consécutive obtenue par l'équipe de Zinedine Zidane a marqué les esprits. Pep Guardiola l'a commenté, lors d'un tournoi de golf.



"Zidane et moi nous nous ressemblons au niveau de la coupe de cheveux. C'est un grand entraîneur et c'était un joueur hors norme. Je me réjouis pour lui parce qu'il a réalisé un grand travail. Je félicite le Real Madrid, c'est un vrai champion d'Europe, mais je lui dirais qu'il ne prenne pas trop confiance parce que le Barça sera toujours là", a confié l'ancien entraîneur des Blaugrana.