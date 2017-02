Griezmann veut rejoindre Manchester United

Antoine Griezmann aurait accepté l'offre de Manchester United pour l'été prochain selon le site Yahoo Sport.

Le club mancunien aurait fait du français sa priorité pour le mercato estival. Une offensive réalisée par l'entraineur le plus dépensier au monde, José Mourinho. Sous contrat jusqu'en juin 2021, l'international français est courtisé depuis plusieurs semaines par les dirigeants de Manchester United. Dans une récente interview, Antoine Griezmann a déclaré : "Je parle de Manchester United avec Paul Pogba. Mourinho est un très bon coach, c'est un club énorme, avec un très bon projet. J'ai entendu beaucoup de choses sur United et le PSG, mais pour le moment je ne me vois pas dans un autre club." Une langue de bois ou une réelle envie de rester à Madrid ? Reste à savoir maintenant, quel sera le montant du transfert pour le finaliste du ballon d'or 2016.



NICOLAS PELLETIER