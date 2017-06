Griezmann reste à l'Atlético car ce dernier ne peut recruter

Auteur de déclarations contradictoires, ces dernières semaines, Antoine Griezmann paraît avoir pris sa décision, en ce qui concerne son avenir. Lors de l'émission Téléfoot, l'attaquant a indiqué qu'il resterait à l'Atletico Madrid. "La sanction du TAS est tombée. L'Atletico ne peut pas recruter. Avec mon conseiller sportif, Éric Olhats, on a décidé de rester. Il y a encore une belle saison à faire et on espère de belles recrues en janvier. C'est un moment dur pour le club, pour les coéquipiers, et ce serait un sale coup de partir maintenant", a-t-il déclaré au micro de TF1.