Griezmann: "partir, cela aurait été sale de ma part"

Antoine Griezmann est revenu sur sa décision de rester à l'Atletico Madrid cette saison au cours d'une interview pour Four four Two:"C'est faux. C'était ma décision et je l'ai communiqué au club. C'est tout. Je suis resté à l'Atlético Madrid principalement pour l'interdiction de recruter que le club a. Le club a plus que jamais besoin de moi et je sentais que je devais rester. Cela aurait été sale de partir. Je n'aurais pas été moi-même si j'avais quitté le club de cette manière. Pour être honnête, je jouerai à l'Atlético cette saison et après on verra. Maintenant, je ne pense qu'à l'Atlético. C'est absurde de parler de choses qui concernent l'année prochaine", a-t-il dit.