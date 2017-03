Griezmann ne subira aucun chantage de Simeone

Dans une interview accordée au quotidien As, Diego Simeone s'est confié sur l'avenir de l'attaquant tricolore Antoine Griezmann. Le coach de l'Atletico Madrid a laissé entendre qu'il ne retiendra pas l'ancien joueur de la Real Sociedad, si celui-ci désire changer d'air au prochain mercato. "Je ne sais pas ce qui peut arriver. Les grands joueurs veulent jouer la Ligue des champions, et Griezmann en est un. Je n'ai pas besoin de le forcer à rester. Je ne l'ai pas fait avec Costa et Falcao." Rappelons que l'international français de 26 ans est lié jusqu'en 2021 avec les Rojiblancos.