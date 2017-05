Griezmann ne souhaite pas voir Ronaldo Ballon d'Or

Antoine Griezmann souhaite que la Juventus remporte la finale de la Ligue des Champions pour offrir le Ballon d'Or à Buffon et ne veut pas voir encore Ronaldo avec le trophée.

"La Juventus va gagner la Ligue des champions et, du coup, Gigi Buffon sera Ballon d'Or. Les finales font plus mal que les demies parce qu'on pense que l'on va soulever le trophée. Vos proches viennent mais vous perdez. Et c'est très dur", a-t-il ainsi déclaré.