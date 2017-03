Griezmann ne confirme pas son départ de l'Atlético

Après la qualification de l'Atletico Madrid pour les quarts de finale de la Ligue des champions, Antoine Griezmann a accepté de s'exprimer sur sa situation avec le club espagnol. Interrogé par BeIN Sports, l'avant-centre tricolore a laissé planer le doute sur ses intentions, même si l'ancien buteur de la Real Sociedad se dit épanoui à Vicente-Calderon. "J'ai un contrat (jusqu'en 2021, ndlr). Il faut qu'il y ait une offre et que le club veuille me vendre. Moi, il faut que j'ai envie de partir. Il y a beaucoup de choses. Je suis bien ici, ma famille est bien et c'est le plus important. Je suis tranquille, j'essaye de prendre du plaisir sur le terrain. Tout va pour le mieux dans ma vie."