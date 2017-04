Griezmann, l’appel du Real

Ce week-end, Antoine Griezmann a encore une fois été décisif avec l’Atletico, lors du derby de Madrid, en égalisant au Santiago Bernabeu. Les grands clubs en Europe veulent recruter le Français lors du prochain mercato et un départ au Real Madrid est envisageable pour les quotidiens espagnols. Depuis plusieurs jours, l’Atletico active les discussions pour prolonger l’attaquant de l’Équipe de France.

Antoine Griezmann va voir son contrat réévalué à la hausse avec l'Atletico Madrid dès la saison prochaine et passera donc de 7 millions d'euros net à 10 millions par saison. Cette opération a pour but de garder le Français lors du prochain mercato et de lui offrir un départ lors de l'été 2018.



Pour le moment Antoine Griezmann n'exclut rien pour son avenir, mais d'après les informations du très sérieux quotidien, El Pais, le Mâconnais va rester au club la saison prochaine et souhaite absolument passer un palier en 2018. Il est actuellement engagé avec les Colchoneros jusqu'en 2021. Une saison supplémentaire pour confirmer mais aussi pour la stabilité avec dans son viseur, la Coupe du Monde 2018. L'Atletico lui garantit une place de titulaire indiscutable à la pointe de l'attaque.



Le Real veut Griezmann

« On ne sait jamais ce qui peut se passer dans le football mais un saut de l'Atlético vers le Real, je ne sais pas si c'est faisable. Très, très peu de joueurs l'ont fait, donc je pense que c'est mort », a-t-il confié après le derby samedi (1-1). Une petite phrase qui laisse entrevoir la possibilité d'un transfert au Real Madrid, d'après les informations de L'Équipe qui va dans le sens d'El Pais, Antoine Griezmann aurait l'intention de rejoindre le Real lors de l'été 2018.



Une information qui vient confirmer les propos de son conseiller sportif qui avait affirmé sur RMC que le club merengue était venu prendre des informations sur l'attaquant de l'Équipe de France. Reste à savoir, si le transfert chez le club ennemi, sera réalisable lors de l'été 2018 sachant qu'Antoine Griezmann sera normalement engagé avec la France, en Russie pour la Coupe du Monde 2018. Une compétition internationale qui n'avait pas empêché Paul Pogba de signer à Manchester United lors de l'Euro 2016.



L'Atlético ne lâchera pas Griezmann à 100 millions d'euros

C'est le quotidien AS qui affirme aujourd'hui que les Colchoneros ne laisseront pas partir Antoine Griezmann pour 100 millions d'euros. Après avoir augmenté son salaire qui sera effectif dans les prochaines semaines, les dirigeants de l'Atletico vont discuter avec le Français pour négocier une prolongation de contrat ce qui passera obligatoirement par une revalorisation de la clause libératoire qui pourrait atteindre 150 millions d'euros. Une somme peut-être trop élevée pour le chéquier du Real Madrid ?



NICOLAS PELLETIER