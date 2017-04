Grenade explose face au Barça

Après le succès du Real Madrid contre le Deportivo Alavés (3-0), le FC Barcelone l'a emporté sur le terrain de Grenade (4-1), dimanche soir pour le compte de la 29e journée de Liga. Rejoint au score après l'ouverture de la marque de Luis Suarez (44e), le club catalan a fait la différence par Paco Alcacer (64e), Ivan Rakitic (83e) et Neymar (91e). Au classement, les Blaugrana sont deuxièmes, à toujours deux longueurs de la Maison Blanche avec une rencontre de plus. Les hommes de Luis Enrique restent donc dans la course au titre.