Gerard Piqué lance son projet d'Esport

Gerard Piqué recrute ! C'est l'annonce qu'il a laissé dans un message sur Twitter pour le compte de son projet baptisé eFootball Pro.

Il adore les jeux vidéos et lance maintenant son projet dans ce domaine. Gérard Piqué a lancé aujourd'hui son entreprise eFootball Pro et recrute. Ce jeudi, le défenseur international espagnol du FC Barcelone a lancé un appel à candidatures pour plusieurs postes à pourvoir "rejoignez-nous pour créer le futur du football dans l'eSport".





