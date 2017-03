Gameiro se sent bien avec Griezmann

A moins de 24 heures du choc entre la France et l'Espagne, Kévin Gameiro est revenu sur sa saison et notamment son entente avec Antoine Griezmann. Ce soir il est fort probable que les deux hommes soient alignés à la pointe de l'attaque tricolore.



" Pour ma part, c'est un régale de jouer avec Antoine, on s'éclate et on prend du plaisir tous les week-end et ça se voit, a-t-il indiqué.

A maintenant 30 ans, Gameiro réalise une de ces meilleures saisons avec la bagatelle de 10 buts.