Ernesto Valverde achète une maison et trouve une école pour ses enfants à Barcelone

Le futur entraîneur du Barça s'appellera, Ernesto Valverde, actuel entraîneur de l'Athletic Bilbao. Le nouveau coach du FC Barcelone cherche actuellement une maison et une école pour ses enfants.

Selon Sport, le futur entraîneur du FC Barcelone sera Ernesto Valverde. Il va être présenté à la presse, le 29 mai, après la finale de la Copa del Rey. Depuis plusieurs jours, l'entourage du futur technicien s'active pour trouver une maison et une école pour les enfants.



Que le successeur de Luis Enrique ne s'inquiète pas, le club a déjà trouvé une maison et une école pour ses enfants. Valverde vient de finaliser deux grosses préoccupations avant sa signature dans le plus grand club du monde.



Valverde et sa petite famille seront installés dans la région de Sarrià-Sant Gervasi, au nord de Barcelone et les enfants pourront suivre les cours à l'école Frederic Mistral. Un dernier détail avant d'ouvrir les cartons, la signature du contrat qui devrait avoir lieu dans les prochains jours dans les bureaux de la direction du club catalan.