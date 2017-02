Enrique refuse de lire les critiques

En conférence de presse, Luis Enrique a révélé qu'il ne prenait pas garde aux critiques. Il n'a d'ailleurs pas pris connaissance des faits qui lui sont reprochés, ces derniers jours.



"La vérité, c'est que je n'ai entendu aucune de ces déclarations. Les critiques ne m'affectent pas car sinon je ne pourrais pas être dans cette position depuis presque trois ans. La première critique, nous la faisons nous-mêmes, nous essayons de nous améliorer. Le reste fait partie de ce cirque, heureusement, il y a une distance considérable entre vous (les journalistes, Ndlr) et nous", a-t-il expliqué.



Il a toutefois été marqué par la lourde défaite concédée à Paris : "Bien sûr. C'est une compétition que nous aimons et c'est un revers. Ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. L'adversaire était plus fort que nous et a mérité (sa victoire, Ndlr), c'est le football, il faut l'accepter et jouer mieux, le résultat est juste et il aurait même pu être plus grand."



Enfin, il n'a pas encore réfléchi à son avenir et ce n'est pas ce match qui influera : "Quoi qu'il arrive lors de ces mois, cela n'a rien à voir avec ma décision. Ce n'est pas 1 match, ni 2 ou 38 qui vont avoir une influence. Eh non, je n'ai pris aucune décision."