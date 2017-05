Encore un duel au sommet entre le Real et le Barça

C'est encore un duel à distance qui va se tenir ce samedi entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Le Barça, reçoit à 18h30, Villarreal pour un match compliqué de la 36e journée. À 20h45, le Real Madrid se déplacera à Grenade, avant dernier du classement.

Le Real Madrid ne devrait pas tremblé, ce samedi soir, face à la pire attaque de Liga avec seulement 28 buts au compteur. Les hommes de Zinedine Zidane restent sur une bonne dynamique avec la victoire en Ligue des Champions dans le derby de Madrid, mardi soir.



En face, Grenade compte toujours 10 longueurs de retard sur le 17e et premier non relégable au classement. Avec sa défaite la semaine dernière face à la Real Sociedad, Grenade s'est incliné pour la 5e fois d'affilée en Liga. Une défaite face au dauphin du Barça et le club pourrait être relégué Liga123. Le Real semble bien favori dans cette rencontre, et doit profiter de ce déplacement pour engranger 3 points facilement dans la course au titre en Liga.





Le Barça dans la position du chasseur ce samedi

À 18h30, le FC Barcelone recevra Villarreal pour un match très difficile sur le papier. Les hommes de Luis Enrique qui comptent toujours un match en plus au classement voudront conserver la tête de la Liga et mettre la pression sur le Real Madrid.



En 35 matchs de Liga, le FC Barcelone a inscrit 104 buts mais face à une très bonne défense. Villarreal est la 2ème défense du championnat avec seulement 28 buts encaissés. Après la victoire face à l'Atlético Madrid (1-0), le sous-marin jaune souhaite conserver sa 5ème place et sa dynamique est bonne avec 5 victoires en 6 journées de championnat. Mais son rêve est toujours de revenir à hauteur de Séville (5 points).



