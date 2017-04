Direction l'Argentine pour Sampaoli ?

Le FC Séville n'a pas apprécié les informations au sujet d'une possible arrivée de son entraîneur Jorge Sampaoli sur le banc de l'Argentine, qui se cherche un sélectionneur suite au départ d'Egardo Bauza.



Via son site internet, le club andalou juge "inacceptable et irrespectueux" une éventuelle réunion entre la Fédération argentine et le technicien de 57 ans, dont le contrat court jusqu'en 2018.