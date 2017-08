Dembélé ne signera pas au Barça tout de suite

Selon RMC Sport, les négociations entre le Borussia Dortmund et le Barça ont été mises en stand-by et devraient reprendre lundi. L'international français, qui a séché deux fois l'entraînement dans la semaine et ne communique plus avec son club, est l'objet d'un intérêt pressant du FC Barcelone. Le joueur de 20 ans a été écarté du groupe pour le match de ce week-end en Coupe d'Allemagne, mais ne sera pas un joueur du Barça avant la semaine prochaine, au minimum.