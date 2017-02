Défaite interdite pour le Barça

Le FC Barcelone reçoit ce samedi (16h15) l'Athletic Bilbao pour le compte de la 21ème journée de Liga. Une défaite face à l'Athletic et le titre serait quasiment perdu cette saison pour les hommes de Luis Enrique.

Un match très important pour le titre, ce samedi au Camp Nou. Face à des Basques qui voudront absolument les trois points pour revenir dans la course à l'Europe, l'exercice sera compliqué pour le FC Barcelone. Le Camp Nou pourra compter sur le trio de feu avec la MSN qui sera bien présente. Face à l'Athletic, l'entraineur catalan devrait reconduire le même onze qui a battu l'Atletico Madrid cette semaine en Coupe du Roi. Javier Mascherano poursuivra l'intérim en sentinelle devant la défense afin d'assurer la première sortie de balle. Enrique devra trancher pour les deux hommes qui seront à ses côtés, entre Rakitic, André Gomes, Arda Turan et Denis Suarez. Selon la presse espagnole, à ce jour, les deux derniers sont les favoris pour être titulaires demain après-midi.



La composition probable du FC Barcelone face à l'Athletic Bilbao : Ter Stegen – Roberto - Piqué - Umtiti - Alba – Arda - Mascherano - D. Suarez – Messi - L. Suarez - Neymar





🎥 Luis Enrique waiting on fitness of Iniesta, Busquets and Digne against Athletic https://t.co/HrCOuAiTGE pic.twitter.com/Ph41Ra4vyR