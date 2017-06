De Gea va entrer dans l'histoire en signant au Real

Il va devenir le gardien le plus cher de l'histoire en s'engageant dans les jours qui arrivent avec le Real Madrid. Le gardien de Man United va donc retourner au pays.

David De Gea (26 ans, 35 matchs en Premier League), va retrouver Madrid. Quelques années après avoir quitté l'Atletico de Madrid, le joueur va normalement s'engager dans les prochains jours avec le Real Madrid pour la somme de 75 millions d'euros. Selon Marca et As, un accord est proche d'être trouvé. Il va donc devenir le gardien le plus cher de l'histoire du football mondial devant Gianluigi Buffon, acheté par la Juventus pour 52,8 millions d'euros en 2001.