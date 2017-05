Cristiano Ronaldo atteint 100 millions d'abonnés

Cristiano Ronaldo "performe" sur et en-dehors du terrain. L'attaquant portugais du Real Madrid fête officiellement 100 millions d'abonnés sur Instagram (@cristiano). Il est ainsi le premier homme et le premier sportif à franchir ce cap sur la plateforme.

Cristiano Ronaldo est également le premier à avoir plus de 100 millions de fans à la fois sur Instagram et Facebook (où il en a plus de 120 millions), ce qui témoigne de son énorme attrait international.



Sur son compte Instagram, Ronaldo, à travers des photos, vidéos et stories, le joueur dévoile ainsi les coulisses de sa vie sur et hors du terrain.



Top 7 (comme son numéro fétiche) de ses publications (classées par nombre de likes et commentaires) :

1.

🏡😎☀️ Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano) le 21 Févr. 2017 à 4h48 PST

⚽️👌👍 Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano) le 18 Avril 2017 à 19h12 PDT

Lunch with my little man❤️️❤️️❤️️ Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano) le 26 Mars 2017 à 6h16 PDT

I always dream to win this title ❤️❤️❤️🔝🔝🔝👍👍 Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano) le 10 Juil. 2016 à 23h59 PDT

Bom dia 👍 Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano) le 16 Oct. 2016 à 0h38 PDT