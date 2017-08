Cristiano Ronaldo a le blues

Englué dans ses problèmes fiscaux et éclipsé du devant de la scène par le transfert-record de Neymar au PSG, Cristiano Ronaldo aurait fait part à ses dirigeants de son envie de retourner en Angleterre, selon SkySports. Le Portugais se serait entretenu avec ses dirigeants, la semaine passée, leur précisant sa volonté de quitter la Liga. Ses déboires fiscaux en seraient la principale cause. Il aurait déclaré : "Je n'ai jamais eu ces problèmes en Angleterre, c'est pourquoi je veux y retourner." Son transfert paraît toutefois peu imaginable et les Merengues devraient parvenir à le retenir.