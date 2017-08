Coutinho au Barça, officiel dans les prochains jours ?

Comme annoncé ce week-end, le FC Barcelone a bien l'intention de boucler le dossier de Philippe Coutinho cette semaine pour le présenter à la presse en même temps que son compatriote Paulinho

Selon les dernières informations de la Cadena Cope ce mardi, le milieu de terrain de Liverpool serait de plus en plus proche de la Catalogne. Une rencontre entre les représentants du joueur et les dirigeants des Reds est visiblement prévue dans les heures à venir pour décanter la situation.