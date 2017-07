Corchia signe au FC Séville (off.)





Le FC Séville a officialisé aujourd'hui la venue de Sébastien Corchia, le défenseur français de Lille. Le latéral droit de 26 ans a paraphé un contrat de quatre années en faveur du club andalou, qui a dépensé entre 5 et 6 millions d'euros. Après neuf saisons dans l'Hexagone, le joueur également passé par Le Mans et Sochaux aura à coeur de disposer d'un temps de jeu conséquent à un an du