Coentrao conscient de son statut au Real

Le latéral de 29 ans est en manque de temps de jeu au Real Madrid, Fabio Coentrao comprendr qu'il ne rentre pas dans les plans de Zidane.





"Beaucoup de choses fausses sont dîtes et écritent sur moi. J'ai totalement récupéré de ma blessure, je m'entraîne normalement. Si je ne joue pas en ce moment c'est à cause des choix de l'entraîneur. Je m'entraîne tous les jours et je continue de faire les efforts pour prouver que je suis toujours en vie. Je ne vais pas baisser les bras".



"J'ai un contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2019 et s'il le club compte sur moi ce sera parfait. Si ce n'est pas le cas, je suivrais ma propre route. Je n'occulte pas le fait que je vis une étape difficile de ma carrière. Lors de la saison 2017/2018 j'espère débuter quelque chose de nouveau. Je veux continuer à jouer trois ou quatre ans au plus haut niveau, au Real Madrid ou dans un autre club," a indiqué Fabio Coentrao dans une interview au journal "Record"