Cette fois, c'est le Real qui tire le premier

Le Real Madrid reçoit Valence pour le compte de la 35e journée de Liga (16h15). Dans un championnat passionnant, les hommes de Zinedine Zidane doivent s’imposer au Santiago Bernabeu pour espérer encore une fois rester au contact du FC Barcelone qui jouera plus tard dans la soirée.

Quand on regarde le classement, on se dit, ce n'est pas Valence qui va venir inquiéter le Real Madrid à domicile. Le club est actuellement 12e de la Liga avec 40 points alors que le Real est deuxième (avec un match en moins) et 78 points. Mais Ronaldo et ses coéquipiers doivent prendre des points et l'adversaire importe peu. Une défaite conjuguée à une victoire du Barça dans la soirée sonnera la fin du jeu pour les hommes de Zizou à quelques journées de la fin du championnat.



Le Real s'est imposé face à La Corogne, cette semaine ce qui a permis d'oublier rapidement l'échec de la semaine dernière face au Barça. Avec des remplaçants sur la pelouse, le club de la capitale a montré un beau visage, plus beau que celui du Clasico avec des titulaires indiscutables.



Il faudra aussi penser à une bonne gestion d'effectif pour Zinedine Zidane avant la demi-finale aller de la Ligue des Champions, mardi, face à l'Atletico Madrid. "Il n'y a pas d'équipe A ou B pour moi. Nous sommes tous dans la même barque, c'est tout", a déclaré l'entraîneur madrilène après la victoire sur le Deportivo. Reste à savoir si ce samedi après-midi, il alignera encore une fois son équipe B pour faire tourner son effectif.



N.P