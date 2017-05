Celta Vigo - Real Madrid en direct

C’est le tournant de cette fin de championnat en Espagne. Le Real Madrid se déplace sur la pelouse de Vigo (21h00) pour le compte du match en retard de la 21e journée de Liga. Une victoire face au Celta et les hommes de Zidane auront une moitié du trophée de la Liga déjà entre les mains, avant le match face à Malaga.



Encore deux matchs avant un possible titre de champion d'Espagne pour le Real Madrid. Ce soir, face à Vigo, les joueurs du club de la capitale n'ont pas le droit à l'erreur et doivent absolument ramener une victoire dans la course intense face au FC Barcelone.



Ce match en retard de la 21e journée arrive au bon moment et permet d'enchaîner après la victoire face à Séville, dimanche soir. Le Real Madrid a perdu 1 seul des 5 derniers matches contre le Celta Vigo (toutes compétitions), pour ce match, le Real doit prendre au moins un point et sur l'ensemble des deux matchs quatre points sont obligatoires pour être champion d'Espagne.



Le Real Madrid veut remporter son 33e titre de champion face à l'ennemi, "Nous ne sommes pas encore champions, nous devons continuer jusqu'à la dernière minute du dernier match. On ne va pas se relâcher. Finir le travail, c'est la chose la plus difficile à faire donc on va rester concentrés", a indiqué Zidane en conférence de presse.



Mais avec cette équipe, les chances de Vigo sont très minces, « ZZ » veut réaliser le doublé avec son club, Liga-Ligue des champions, une première depuis la saison 1958. Mais pour réaliser ce doublé, il faudra deux victoires cette semaine face à Vigo et Malaga et une victoire le 03 juin prochain à Cardiff en finale de la C1 face à la Juventus...parcours compliqué !



Le Celta veut "embrouiller le Real"

Abel Caballero, le maire de Vigo, s'est exprimé sur la situation du club et les travaux effectués après le match reporté lors de la 21e journée. "Le Celta va jouer pour gagner et embrouiller le Real Madrid, avec notre équipe nous pouvons battre n'importe qui. Gagner face au Real c'est toujours stimulant et eux jouent gros ", a-t-il indiqué. Le Real devra faire très attention à cette équipe du Celta Vigo, qui a embêté pendant deux matchs, Manchester United en demi-finale de la Ligue Europa. Le club galicien joue plus rien dans cette fin de championnat mais veut certainement montrer que Vigo est une bonne équipe en Espagne.



C'est quand même l'équipe qui a été capable de battre le Barça en octobre dernier en Liga et elle avait même éliminé le Real en quarts de finale de Coupe du Roi en milieu de saison. Il faut craindre le Celta, pour une bonne raison, les joueurs du club voudront offrir le titre à leur ancien entraîneur Luis Enrique qui va terminer sa saison et son mandat avec le Barça, comme un signe pour dire "merci" !



N.P