Ceballos au Real Madrid (off.)





Ce n'est pas la recrue la plus ronflante de l'histoire du Real Madrid, mais les jeux sont faits pour l'arrivée dans la capitale de Dani Ceballos. Dans un communiqué publié sur son site internet, la formation de Zinedine Zidane a confirmé le transfert du milieu de terrain espagnol du Betis Séville. Le footballeur de 20 ans a paraphé un bail longue durée de six années et sera présenté à la presse jeudi prochain. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé, mais le journal As parle d'un chèque de 17 millions d'euros.