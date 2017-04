Benzema régale avec le Real

Buteur ce week-end face à Alavés, Karim Benzema vient de signer un nouveau record avec le Real Madrid cette saison.

Il a ouvert le compteur des buts face au club basque ce week-end, Benzema a désormais inscrit au moins un but face à chacun des adversaires qu'il a rencontrés en Liga espagnole depuis 2009, soit 31 clubs. Ses proies favorites, Grenade (10 buts concédés), l'Athletic (8 buts), Getafe et le Rayo Vallecano (7 buts).



Son tableau de chasse

1. Grenade – 10 buts

2. Athletic Bilbao – 8 buts

3. Getafe, Rayo Vallecano – 7 buts

5. Barcelone, Málaga, Séville, Bétis, Real Sociedad – 6 buts

10. Deportivo La Corogne – 5 buts

11. Osasuna, Espanyol, Almeria, Valence, Villarreal, Santander – 4 buts

17. Atlético, Gijón, Majorque, Eibar – 3 buts

22. Tenerife, Hercules, Levante, Córdoba, Valladolid, Saragosse – 2 buts

27. Alavés, Elche, Celta, Xerez, Las Palmas – 1 but