Barça : Semedo passe sa visite médicale

Le FC Barcelone est en passe d'enrôler Nelson Semedo, le défenseur portugais du Benfica Lisbonne. Via un communiqué, le club catalan affirme avoir conclu un accord avec la formation portugaise pour le transfert du footballeur de 23 ans. Le natif de Lisbonne passera ce vendredi sa visite médicale avant de signer son contrat.





[BREAKING NEWS] Agreement with Benfica to sign Nélson Semedo, pending medical tests tomorrow in Barcelona https://t.co/o5ldP2I5ke pic.twitter.com/JjQdQ3q1pF