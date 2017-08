Barça / Paris : Le président de la Liga scandalisé par le dossier Neymar

Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole de football, s'est exprimé sur le possible départ au PSG de Neymar, l'attaquant du FC Barcelone. Le dirigeant explique ainsi ne pas vouloir de l'argent du club de la capitale pour la star brésilienne. La Liga n'acceptera pas la clause de 222 millions d'euros fixée par les Blaugrana. "Si le PSG arrive avec l'argent de la clause de Neymar, on ne l'acceptera pas", a-t-il expliqué dans les colonnes du journal As. De son point de vue, cette somme remettra en cause les règles du fair-play financier, mais ses propos n'empêcheront sûrement pas l'ancien joueur de Santos de rejoindre l'Hexagone.