Barça : Neymar sera bien en Chine, la rumeur était infondée

Si Neymar semblait avoir annulé sa présence lors d'un événement à venir avec Ctrip, il va néanmoins bel et bien s'envoler pour la Chine. En réalité, Ctrip "aurait organisé et commercialisé une rencontre entre des fans et l'attaquant auriverde, à hauteur de 199 yuans (environ 25 euros), le 31 juillet au Bund Hôtel de Shanghai, sans l'autorisation du joueur", a expliqué L'Équipe. Il participera à d'autres manifestations avec la société Relay, détenue par le groupe Fashion Box qui a un contrat de sponsoring avec le Barça.