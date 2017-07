Barça : Neymar se bat avec son (futur ex ?) nouveau coéquipier Nelson Semedo

D'après le journal britannique Daily Mail, une bagarre a éclaté entre Neymar et son coéquipier Nelson Semedo ce matin à l'entrainement du FC Barcelone à Miami.



L'attaquant brésilien a réglé ses comptes avec le joueur portugais avant de quitter le terrain d'entrainement furieux en balançant son dossard au sol.



On ne sait pas ce qui a déclenché la dispute mais Neymar a dû être retenu par Sergio Busquets pour ne pas en venir aux mains.



Depuis plusieurs jours, Neymar fait l'objet de rumeurs qui annoncent son transfert aux Paris Saint-Germain pour une valeur de plus de 200 million d'euros, son départ semble avoir rendu cette dispute encore plus probable.